大聯盟明日就要開季，趕在續約截止日以前大都會與明星游擊手林鐸(Francisco Lindor)終於談好，根據大都會隨隊記者Anthony DiComo推特上的消息，大都會給出10年3.41億美元（約新台幣97.3億）的大約留人，這已經是游擊手史上最大約、合約總值歷史第3。

大都會年初完成重磅交易，從印地安人交易來林鐸，年薪2230萬美元，從春訓開始球團就極力與他談續約，前日大都會開價10年3.25億美元，不過當時林鐸並沒有接受，據傳他希望年限更長一點，眼看談約期限就要到了，雙方終於達成共識，10年3.41億美元的價碼超過年初教士與小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)所談的14年3.4億美元，林鐸簽下游擊手史上最大約。

林鐸的合約總值是史上第3高，僅次道奇隊貝茲（Mookie Betts）的3.65億美元、天使隊卓奧特（Mike Trout）的3.6億美元，合約中沒有逃脫權，包含今年在內，林鐸將穿著大都會球衣共11年，直到他38歲生日以前都會待在紐約這支隊伍，目前就等大都會球團正式宣布。

(中時 )