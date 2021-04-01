今天傳出大陸「紅金龍」芒果，擬在6月進軍日本，有業者憂心影響我國芒果外銷至日本銷量，對此，農委會副主委陳駿季表示，這是很普遍的行為，會在外銷市場找到其要針對的消費族群，「對我們外銷的影響不是全面的」，會持續關注芒果外銷的問題。

據農委會統計指出，去年我國生鮮芒果外銷達9574公噸，其中中國大陸達3981公噸、香港達3727公噸、韓國達825公噸、日本也有692公噸；據2016年統計，日本進口芒果來源最大的國家分別為墨西哥、泰國、菲律賓及台灣。

從事農產電商外銷已久的自然屋媒體總監翁愷莉表示，近期聽到有大陸貿易商將在6月起外銷其「紅金龍」芒果至日本，加上近期貨櫃不好訂，擔心影響我國芒果外銷。

農委會國際處副處長林志鴻表示，經查看日本農水省官網並未刊載大陸紅金龍芒果外銷至日本，向日方詢問後則稱「不方便證實此事」，我國銷售芒果至日本時間已達20多年、品種則以愛文芒果為主。

陳駿季說，各種芒果會在外銷市場會找到符合其定位的消費族群，對我國外銷影響不是全面的，但會持續關注芒果外銷的問題，再加上每個日本商社有不同的通路，不會因為訂大陸就不訂台灣的，不同的價位可以區隔不同消費族群，再加上我國芒果外銷要確保糖度、檢疫等。

(中時 )