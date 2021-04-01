110年清明節連續假期，自4月2日至5日為期4天，新北市警林口分局預先規劃交通疏導勤務於4月1日起提前部署警力，協助交通流量疏導工作。連假期間亦針對轄內林口、泰山第一公墓、頂福陵園等掃墓處所及重要道路口(如林口區文化北路寶林路口、泰山區新五路楓江路口、泰林路憲訓路口等)實施交通管制，前往掃墓民眾如遇路幅狹小，應隨時注意行車安全，切忌貪快，並應注意隨身所帶物品，勿將重要財物置放於車內。

清明假期強化交通疏導，林口警總動員。(警方提供)

林口分局長陳保安提醒各用路人，於4月2日上午6時至12時，於國道1號林口A、B南下交流道口進行高乘載管制措施，管制時段內僅允許大客車、計程車(含多元化計程車)、持有身心障礙證明或孕婦證明(同時出示孕婦健康手冊及附照片身分證明)之小型車、乘載3人（含）以上（含駕駛及小孩）小型車駛入，經確認無誤後即予放行，為避免因塞車而打亂出遊興致，請民眾提早出門、配合員警疏導及管制措施，亦建議民眾能多利用大眾運輸交通工具。

林口分局長陳保安亦表示，為提供民眾一個快樂順暢的清明節連續假期，將全盤掌握轄內各個重要道路及路口交通狀況，如有發現道路塞車狀況，將立即採取「快速到位」的方式派遣員警到達現場實施疏導，讓民眾有個順暢美好的假期。

(中時新聞網)