美國陸軍周三宣布微軟贏得一份國防合約，將為美軍打造更加量身訂製的HoloLens擴增實境（AR）頭戴裝置。微軟發言人表示，這份為期10年、供應逾12萬套頭戴裝置的合約，價值可能高達218.8億美元。

受此消息激勵，微軟周三盤後股價上漲0.75%，報237.53美元。稍早前在一般交易時段，微軟收漲1.69%，為235.77美元。

這張來自美軍的大單顯示除了作業系統與生產力軟體等核心事業之外，微軟在經過多年研發後，也能從未來產品獲得可觀的收入。

在搶下這張AR頭戴裝置大單之前，微軟已經在2018年為美國陸軍提供「集成視覺增強系統」（Integrated Visual Augmented System,IVAS）原型頭戴裝置，該合約價值4.8億美元。最新簽定的合約將涉及量產版本。

標準款HoloLens售價為3500美元，使用者可以看到重疊於實際環境上的全像投影（hologram），也可使用手勢與語音進行互動。

美國陸軍發布聲明表示，該HoloLens擴增實境頭盔讓士兵們能夠在單一個系統中戰鬥、演習與訓練。陸軍發言人表示，美軍在上周五授予這份合約，基本期限為5年，此後另有5年選擇權。

這份合約使微軟成為美國軍方更重要的技術供應商。微軟在2019年擊敗公共雲市場龍頭亞馬遜，搶下了美國國防部可能高達100億美元的雲端服務合約，亞馬遜於是一狀告上聯邦法院。

(時報資訊)