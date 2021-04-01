鋼筋廠威致(2028)去年受惠鋼筋需求暢旺且價格趨漲，獲利表現優於營收，稅後純益年增2倍，每股純益1.85元。

威致2020年營收86.9億元，年減約10.2%；受惠鋼價上漲，毛利率約8.3%，年增4.7個百分點；營益率約6.9%，年增5個百分點；稅後純益6.02億元，年增209%；每股純益1.85元，優於前年的0.6元。

去年第四季鋼筋市況熱絡，威致單季獲利攀高，營收27.02億元，季增23.7%、年增9.5%；毛利率約10.8%，持平第三季的高檔；稅後純益2.74億元，季增37.3%、年增1720%，每股純益0.84元。

威致去年受惠國內鋼筋需求強勁，加上國際廢鋼價格上漲，推升產品價格走揚，全年獲利創下歷史第二高的佳績。展望今年隨著台商回流建廠以及營建業績旺，預計鋼筋市況仍熱絡，公司獲利可望仍有不錯的水準。

(時報資訊)