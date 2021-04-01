女星范筱梵以《麻辣鮮師》走紅，2011年和廣告公司老闆Johnny結婚，婚後便淡出螢光幕，定居在泰國專心照顧2個孩子，然而2018年卻老公和2女共浴的鹹濕影片竟遭瘋傳，讓兩人關係一度生變，如今又突然宣告：「從今天起，請叫我范小姐！」讓網友猜測兩人是否已經離婚。

范筱梵今(1)日在臉書發文：「從今天起，請叫我范小姐，洋洋、軍軍的媽媽。」就是絕口不提自己的人妻身分，引發猜測2人已經離婚，然而因為正值愚人節，不少網友都質疑真實性，而范筱梵也沒有正面回應，儘管有網友發問：「要回台灣了嗎？」她也回答：「一直要我回去幹嘛啦！妳看看他們現在的校園，就會明白我為啥還守在這了。」

事實上，Johnny過去就被爆出風流成性，不只愛叫傳播妹，還流出71秒殘廢澡3P影片，又傳出影片會外流是因為他和一名江姓男子有財務糾紛遭報復，接著再爆投資美國大麻公司獲取暴利，當時Johnny也不避諱坦言：「我在美國投資大麻公司是合法的啊，都上市了，西雅圖是合法的」。

從今天起 請叫我范小姐 洋洋、軍軍的媽媽 由 Na范筱梵Na 發佈於 2021年3月31日 星期三

去年Johnny還遭江男控訴，他曾是人蛇集團首腦還涉嫌洗錢，因為江男不肯支付2000萬元紅利，才想要置對方於死地，江男更指出，Johnny本名王春甡，專門帶大陸人持假護照赴美，因此被列為黑名單，才改名叫王柏森，且他擁有2本台灣護照，雖然中英文姓名和生日都相同，但身份證字號和護照號碼不同，對此，Johnny全盤否認。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

(中時新聞網)