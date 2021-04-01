國家通訊傳播委員會關閉中天新聞台後，昨通過中嘉所提華視進駐52 台，遭外界強烈質疑「照劇本演出」。國民黨青年團前總團長田方倫今天痛批民進黨及NCC「髒手不擦了」，讓華視進52台正證實「雙標黨的正義」，NCC建議華視爭取公部門奧援，是公然正式宣布「蔡政府之手直接介入媒體」。

田方倫說， 2020年5月，當時總統府密件遭駭外流，提及NCC人事等內容，外界也認為「鬥賴關中」（鬥賴清德、關中天）為密件重點；而 NCC則在年底決議中天新聞台不予續照，高等法院連連駁回假處分，讓密件內容疑似成真，實在令人感到疑竇。

他說，更讓人感到驚訝的，是2020年11月NCC主委陳耀祥在宣布下架中天新聞時，就公然表態支持說「給公廣集團一個機會」。在NCC主委口中的社會公器「52台」，就可以公然在全國人民面前私相授受。緊接著從關中天到華視進駐全盤照劇本演出，NCC「先射箭後畫靶」，明顯政治考量獨厚華視，再次展現NCC所謂「獨立公正」完全是笑話！

田方倫指出，在NCC的記者會，副主委翁柏宗指出，華視主動於委員會中承諾財務改善、節目內容，與人力增加。雖看似勇敢承諾，但事實則會是大幅增加人事開支，在現在的媒體寒冬情況下，如果華視無法支應這些新增的預算，虧損也會相對擴大。而一般過去的虧損，在民間多是由股東董事共同承受，但華視會不會變成全民買單、共體時艱呢？

田方倫也強調，當華視的多數預算來自政府部門，翁柏宗還建議爭取公部門奧援，不就是公然正式宣布「蔡政府之手直接介入媒體」，過去還會遮遮掩掩稍加修飾，現在則是絲毫不客氣，直接交代辦理，真的是好個黨政軍退出媒體，不知道當初喊著公平正義的那些覺青們，是不是也要站上街頭表示抗議呢？

(中時 )