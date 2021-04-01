聯合國緬甸事務特使今天懇求安全理事會採取行動，因應緬甸日漸惡化的危機；她並警告，軍政府暴力鎮壓民主示威，恐讓緬甸有爆發內戰與「大屠殺」之虞。

民選領袖翁山蘇姬2月1日遭軍方推翻，長達10年的民主實驗戛然而止之後，每天上演的示威活動已奪走520多條人命。

根據法新社取得的內容，聯合國緬甸事務特使柏其納（Christine Schraner Burgener）在閉門會議上說：「我呼籲安理會考慮所有工具，採取集體行動，做對的事、做該為緬甸人做的事，避免各方面的災難。」

她說，她對與軍政府對話仍抱持開放態度，但「要是我們只是等他們準備好，實際的狀況只會更惡化。大屠殺即將發生」。

這場會議是英國要求召開，英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）告訴記者，安理會「一致譴責」緬甸軍方，也在討論「多種可用的措施」。

但被認為是緬甸主要盟邦的中國卻排除制裁緬甸，中國駐聯合國大使張軍在會上表示：「一面倒的壓力、呼籲祭出制裁或其他脅迫措施，只會加劇緊張與對抗，讓情況更加複雜，一點建設性也沒有。」

緬甸軍隊與少數民族叛軍也在邊疆地區爆發戰鬥。柏其納說：「軍方做出嚴重的殘暴行徑，許多（少數民族武裝戰士）紛紛表明反對立場，讓爆發內戰的可能性升至前所未見的程度。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1100401

(中央社)