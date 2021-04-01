中央流行疫情指揮中心表示，預訂於今(1)日出發之首團臺帛旅遊泡泡團員行前PCR檢驗結果皆為陰性，旅客可如期出發，安心出遊。

指揮中心說明，本次由臺灣出發之帛琉團為旅客100人、帛琉外交使節團23人，全機共123人，於機場進行之PRC檢測結果亦為陰性，可順利辦理出關手續。

採檢報告內容。（記者／陳麒全攝影）

指揮中心表示，旅客於帛琉當地應遵守相關防疫規範，並下載、填報追蹤應用程式APP以利完成行程追蹤。當地行程皆由專人專車接送、團進團出，全程佩戴口罩並每日量測體溫，動線分流須按照事先規劃之行程，不與當地民眾接觸。旅客返國入境時則將與一般入境旅客分流管理，會有專用洗手間及免稅商店者，經專櫃通關後依規劃動線分旅行社遊覽車、計程車、親友接送或自行開車等方式離開，不得搭乘大眾交通工具。

指揮中心指出，旅客返臺後5天內應實施加強自主健康管理，除一起前往旅遊及返臺者外，居所應符合1人1室，且有單獨房間與專用衛浴，共同生活者應一起採取適當防護措施，包含佩戴口罩，保持社交距離，不可共食。如沒有出現任何症狀，可以外出，但應記錄每日活動及接觸人員，並全程佩戴口罩及保持社交距離，不可接觸不特定人士（如會議、進修課程等）；不可搭乘大眾運輸，禁止至賣場、夜店、夜市、百貨公司、餐館、觀光景點等人潮擁擠場所，並延後非急迫性之醫療或檢查，就醫時應告知醫師旅遊史。

帛琉泡泡首發團今出團，123人檢驗結果均為陰性。圖為今早等待檢驗結果等候區。（圖／記者陳麒全攝影）

指揮中心表示，受COVID-19疫情影響，全球旅遊業受到重大衝擊，此次我國與帛琉之旅遊泡泡，可望在兼顧防疫安全下，振興旅遊及經濟活動，亦可作為未來其他國家復興旅遊產業的參考範例。

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(中時新聞網)