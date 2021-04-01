民眾透過志工演出、詮釋以及情緒堆疊等不同的戲劇演出視角，了解這些觸法少年偏差行為歷程的真實樣貌。（警方提供）

台中市政府警察局少年隊為強化少年及社區民眾正確的犯罪預防觀念，特由少年輔導委員會結合志工辦理戲劇宣導，劇本規劃以少年偏差事件、校園同儕、家庭衝突的劇情鋪排，觀眾可透過志工的演出、詮釋以及情緒堆疊等不同的戲劇演出視角，去接近、了解這些觸法少年偏差行為歷程的真實樣貌。

警方指出，「戲劇宣導」是台中市政府警察局少年隊，獨一無二的犯罪預防宣導方式，透過戲劇演出講述少年發生衝突的現場，讓觀劇者更貼近、理解少年觸法的心路歷程；劇名訂為「青春向前行˙忘憂望優」，以「青少年家庭關係」、「網路交友」、「竊盜」、「毒品」、「詐欺」及「聚眾鬥毆」等議題為主，提升少年網路使用安全觀念、反思家庭核心價值，加強少年犯罪預防觀念。

警方表示，今年度規劃自4月至11月至本市各高中(職)進行戲劇宣導，少年輔導委員會志工由大開劇團老師密集訓練，歷經每周2次、共69小時的培訓，風雨無阻，其精神著實令人感佩。

警方指出，為展現戲劇訓練成果以及即將展開之校園巡迴宣導暖身，於1日晚上19時在黎明新村禮堂舉辦成果發表會，為感謝志工眷屬對志工的支持，使志工能全心投入訓練及宣導，特邀請志工眷屬蒞臨觀賞，給予志工最大的鼓勵。

警方強調，藉由這次戲劇宣導校園巡迴演出，台中市政府警察局少年隊要請大家共同完成兩件事；一是在觀劇結束之後，撕下對少年的標籤，增加對少年偏差行為的理解，「如果可以好，誰想要變壞？」； 二是在撕下標籤後，期盼更多人加入參與陪伴的行動。

「少年是家庭未來的希望，也是社會珍貴的資產。」警方說，期待藉此一系列進入校園戲劇宣導之活動，強化少年守法認知，也讓更多社區民眾一起關心我們的少年，共同擔任社區犯罪預防守門員，營造安全幸福的環境。

(中時 )