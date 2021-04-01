大陸3月地方債發行大幅放量，發行規模超過人民幣（下同）4,700億元，月增逾七倍，並創2020年9月以來新高。2021年提前批地方債缺席，新增專項債僅較2020年少約千億，預計地方債發行將自第二季開始進入井噴期，4月或將迎來首個高峰。

路透報導，大陸3月資金面延續2月相對寬鬆的狀態，地方債發行增量未構成明顯擾動。據統計，3月平均發行利率3.44％，較2月略下行1個基點，但較1月份上行7個基點，平均發行倍數則較2月升9.09，較1月小升1.79。

大陸財政部2021年中央和地方預算報告顯示，2021年安排地方政府新增專項債券3.65兆元，較2020年的3.75兆元減少約千億元。

財政部早先於2020年11月公布意見指出，要不斷提升地方債發行市場化水平，杜絕行政干預和窗口指導，並促進地方債發行利率合理反映地區差異和項目差異。

2020年是大陸地方債發行以來最忙碌的一年，全年發行規模達創6.44兆元，為因應新冠肺炎疫情，大陸財政政策大幅發力，赤字率設定在3.6％以上，同時債務規模的急劇膨脹也導致債務率接近警戒區間下限。

(工商 )