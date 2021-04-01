環保署預告增加列管硝酸銨及氫氟酸為關注化學物質，依該二項物質特性及國內運作情形公告管制運作行為外，並指定公告為具有危害性的關注化學物質，包括列管化學物質輸入、製造、使用、貯存、運送及販賣等，如未依規定運作硝酸銨及氫氟酸，依法可處3萬元到30萬元罰鍰，若致人於死或危害人體健康更可最高處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科罰金最高1000萬元

硝酸銨常見於農業肥料製造、採礦爆破及炸藥製作，但貯存管理不當恐造成爆炸意外，如2020年黎巴嫩首都貝魯特港口大爆炸事件；而硝酸銨也是笑氣的原料，將硝酸銨進行熱分解，可製得高純度的笑氣，掌握硝酸銨使用亦可同步掌握笑氣生產來源。

氟化氫加水則為氫氟酸水溶液，具有皮膚腐蝕性及刺激性，而其亦為半導體晶片浸蝕、清洗及其他相關產業廣泛使用，國內曾發生過有民眾以高濃度氫氟酸水溶液攻擊傷人意外。公告列管氫氟酸後，除工廠使用外，氫氟酸水溶液化工原料行銷售通路，亦須取得核可文件才可以販賣，可降低使用風險。

環保署表示，為強化防範硝酸銨及氫氟酸遭不當使用、濫用之安全及健康危害，提出「5要2禁止」管理策略，「要核可、要標示、要逐筆網路記錄、要按月申報、要預防應變、禁網路交易、禁無照運作」，製造、輸入、販賣、使用及貯存等運作行為，從上游到下游都要取得核可文件才可運作，另運作達分級運作量以上業者，並應遵循事故預防與緊急應變規定。

環保署說明，由於硝酸銨及氫氟酸物質特性，本次公告為具有危害性的關注化學物質，若運作總量達分級運作量以上者，應依毒管法事故預防及緊急應變規定，提報危害預防及應變計畫、投保責任保險、專業應變人員訓練、組設聯防組織、備有應變器材及偵測與警報設備、申報運送表單，進一步強化2項物質於事故應變、風險預防、運送及安全管理，達成化學物質風險管理目標。

若未依規定運作硝酸銨及氫氟酸可以「毒性及關注化學物質管理法」處最重30萬元罰鍰，若致人於死或危害人體健康最高可處無期徒刑；未遵循預防應變相關規定，處3萬元到50萬元罰鍰；未投保第三人責任保險或未依規定設置應變器材及偵測警報設備，處100萬元到500萬元罰鍰。

(中時 )