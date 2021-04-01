緯來體育台將自4/2(週五)起，正式為大家送上MLB美國職棒大聯盟2021年全新賽季的轉播服務。開幕戰將由「芝加哥白襪」與「洛杉磯天使」展開捉對廝殺！大谷翔平雖然沒登板投球，不過有機會看他以打者身分出賽。

兩軍陣容都是星光熠熠，天使由看板球星「神鱒」Mike Trout領銜，這位2012年美聯新人王得主，在大聯盟生涯第一個完整賽季就寫下30轟30盜的輝煌壯舉，之後更分別在2014、2016以及2019年三度獲選美聯最有價值球員殊榮，累積高人氣讓他幾乎年年都以高票入選明星賽。

另外，台灣球迷從日本職棒一路追到美國職棒的大谷翔平，季前春訓狀況火燙，31個打數敲出5發紅不讓，打擊率高達5成48，投手丘上更是99哩(近160公里)的火球連發，似乎已擺脫近兩年的傷痛陰霾，有望重新擦亮「投打二刀流」的招牌。

作客的芝加哥白襪隊也是來勢洶洶，打擊方面有三枚「古巴飛彈」挹注火力，除了有去年囊括美聯「安打」、「打點」雙冠王，並摘下MVP的強打Jose Abreu，兩位備受期待的新生代好手包括Yoan Moncada以及Luis Robert，都被認為兼具速度與「砲瓦」有機會挑戰單季20 轟20盜的潛力。開幕戰先發投手Lucas Giolito也是新生代的「K王」，若能維持春訓狀態，有機會突破2019年單季228次三振的個人最佳紀錄。

迎接美國職棒大聯盟精采賽事，緯來電視網也將維持過往最專業的主播球評陣容。4/2(週五)開幕戰，來看看資深主播張立群「MLB播報處女秀」，會跟球評陳子軒老師擦出什麼樣的火花！

(中時 )