彰化縣溪湖鎮30日1名40歲越南籍馮姓女子，因懷疑男友出軌，趁男友吃下花雕雞泡麵熟睡時，竟用剪刀剪斷對方生殖器，再將斷根丟到馬桶沖掉；離奇的是男友全程沒有明顯痛感，在睡醒上廁所時才發現下體大出血，送醫後生殖器長度僅剩20%、1.5公分長；馮女之後被偵訊時坦承在泡麵裡下藥，目前遭檢方限制出境，並責付在台親屬侯傳。

馮女當晚大剪刀剪斷男友生殖器後，即自行前往投案，警方到場時發現該男友正血流如注從樓上準備下樓，連忙叫救護車送醫，但在屋內遍尋不著剪斷的生殖器，馮女則表示已經將生殖器沖進馬桶；黃男事後向警方表示，當晚睡醒後，發現下體鮮血直流，走到浴室清洗，才發現生殖器不見了。

男子遭剪斷命根竟無劇痛，馮女之後坦承在泡麵裡下藥，目前遭檢方限制出境，並責付在台親屬侯傳。（讀者提供／吳建輝彰化傳真）

泌尿科醫師表示，男子當時疼痛指數大約6分，但一般男性是絕對無法忍受這種疼痛感，懷疑男子遭下藥或其他因素造成痛覺失衡，目前的尿道是放置輸尿管來協助排尿；而馮女今日（1日）也坦承有下藥，至於是否是安眠藥還是其他藥物，檢方正將相關證物送採驗中。

對此，知名法醫高大成也說馮女「真的太狠了！」直言剪掉生殖器與潑鹽酸差不多，目的就是要讓對方不能做人，是母性、野蠻社會才會有的動作；而當時男子是吃了花雕雞泡麵後昏睡，遭下毒手，他也認為泡麵裡應該有被偷放藥物，「花雕雞麵線有苦味，加入安眠藥被害人很難發現。」如今證實確實為下藥造成。

(中時新聞網)