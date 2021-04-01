前綠委沈富雄今日接受廣播主持人黃暐瀚專訪表示，日前黃認為趙少康只有13％會贏得2024總統大選，自己還罵黃，但現在要向黃誠心道歉，「我認為趙少康連13％的機會都沒有。」

沈富雄指出，2024年趙少康當選總統的可能性很低，過去自己或許高估了趙少康，是因為自己樂觀其成，在帶著情緒下，原本判斷以為他當總統的機率有60％。

沈富雄說，自己有點看錯趙少康，當初把趙看成鯰魚，但這尾鯰魚現在連跳進水桶的機會都沒有，因為國民黨不讓他選黨主席，而水桶內的那些沙丁魚，像是林金結、侯彩鳳等藍營人士都在罵他。

沈富雄表示，但這些沙丁魚和外面百八漁場比起來，數目很少，但他們很吵，而且每當他們一吵，就讓國民黨又將走進死亡，因為外界會認為「國民黨又在亂了，而且亂得毫無道理。」所以國民黨要改造，這尾鯰魚沒有效果，發生不了作用。

黃暐瀚指出，但日前趙少康已經說，自己選不選黨主席都不影響選2024總統。沈富雄回應，所以現在他也不去拿國民黨中評委證書，代表已經看破。

沈富雄說，若趙少康當黨主席，把黨的改造作為選總統的一部分，如果改造成功，這是有票的，但現在就沒有這個機會。若現在要直接參加藍營的總統初選，大概不會再有鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平、親民黨主席宋楚瑜加入。

沈富雄表示，趙少康若被國民黨提名，恐怕也選不上，因為自己過去高估了趙的頭腦，他去說如果自己沒選，韓國瑜要選，就會挺韓，又一再對國民黨主席江啟臣的一些放話，比方說要不要統合是遙遠問題，給下一代決定，這代表趙少康的本土化不夠，但其實國民黨內也沒有人在議題上有長進。

沈富雄指出，國民黨過去認為自己在兩岸關係上是強項，但其實是弱項，絕非趙少康說的「既是強項也是弱項」。趙現在大概強項是在對單一議題回應很快。

沈富雄說，趙少康對兩岸的看法還是擺脫不了深藍的包袱，雖然在深藍到淺藍的光譜裡頭，還算是比較不藍的，但還是不行。這些話不只是要講給趙少康聽，也包括國民黨內有志2024的人，否則藍營勝選機率連13％都沒有。

沈富雄表示，前國民黨主席朱立倫常說親美和中，但和中沒用阿，台灣根本沒人想打仗，前總統馬英九說不統也沒用，台灣也沒人想去統，應該要說拒統、反統，台灣人民有選擇不被統一的權利，北京不可也不該以武相逼。

沈富雄指出，講白的，台灣是「不敢獨、不願統、走不開、打不得」。台灣經貿依賴中國太高，想往東南亞走取代中國是不可能的，這點民進黨不承認，國民黨承認。而國民黨承認打不得，民進黨也知道，但綠營不敢公開承認，否則臉上無光。

(中時 )