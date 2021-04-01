整建後重生的新竹市「新竹公園」，不僅平日是在地民眾休憩的場所，到了假日結合新竹動物園，更是全國遊客喜愛造訪的景點，但近日傳出公園內有野鳥遭不明人士疑似以強力彈弓或BB彈等凶器虐殺，目前至少有野鴿、黑冠麻鷺各1隻受害，市府已介入調查並由警方加強巡查。

長期關懷流浪動物的《新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會》理事長邵柏虎在昨天臉書表示，他收到通報，指新竹公園沙坑遊樂區、昆蟲館旁邊花圃陸續被民眾發現，有鳥類被射擊虐殺，其中1隻野鴿翅膀被貫穿粉碎。

另1隻黑冠麻鷺也被射殺，穿透力極強，研判有可能是強力彈弓類器械等凶器所傷，案發區域都在新竹公園內。

他接獲通報後已協助報案，他要求主管機關務必抓出凶嫌，這種發生在公園的殘殺行為，而且還是親子的遊戲區，哪天胃口大了是不是連人也傷害？

邵柏虎指出，野生鳥類歸屬野生動物保育法管轄，新竹市動物防疫所所長楊家民也已同步通報市府生態保育科，也通報市府城銷處要密切注意有無可疑人物。

邵柏虎並表示，希望任何目擊證人來通報，只要提供的證據能夠讓凶手繩之以法，其協會就獎賞5萬元獎金。

新竹市動物保護及防疫所則表示，上個月曾接獲2起新竹公園動物傷亡案，1件發生在3月16日，是鴿子遭射傷，已送救治；第2件發生於3月18日下午，是1隻黑冠麻鷺疑似遭射擊死亡。因為是一般類野生動物，依野生動物保育法最高可處30萬元罰鍰。

(中時 )