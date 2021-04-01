針對3月26日早上因網路突發異常，導致服務中斷約40分鐘，街口支付對於造成用戶不便深感抱歉，為感謝用戶諒解，今(1)日宣布補償方案，清明連假期間，4月2日(五)起至4月5日(一)每天早上10:00到下午14:00，所有街口支付用戶在指定連鎖品牌消費可獲得10%現金回饋（每人每日於所有適用品牌店家限回饋3次，單筆最高回饋30元）。

清明連假期間街口支付補償方案適用品牌：（1）連鎖超商：7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK mart；（2）連鎖飲料店：清心福全、CoCo都可、迷客夏、星巴克；（3）連鎖藥妝店：屈臣氏、POYA 寶雅、康是美。街口指出，使用「外帶外送」功能不適用於本活動，詳情請見街口+ app。

街口支付向來重視使用者體驗，專注於提供可靠的服務，未來將持續改進、積極優化系統，避免類似的狀況再次發生，提供用戶最佳的支付體驗！

街口支付持續擴大支付生態圈，4月新增知名連鎖休閒運動品牌摩曼頓、線上旅遊平台KKDay，更與超過千間電商品牌合作，推出多重活動，讓用戶盡享回饋。其中將於4月推出的活動包含：

一、麥當勞上線活動：3月31日(三)至4月27日(二)活動期間內於全台「麥當勞」適用門市，使用「街口支付」付款，單筆消費滿100元以上(含)，享10%現金回饋（單筆最高回饋30元）！指定銀行再加碼：台新銀行、新光銀行於活動期間再加碼，結帳使用街口支付首次連結該行銀行帳戶並付款，可再享加碼最高10%~15%回饋（各活動名額有限，額滿為止）。

二、摩曼頓：4月1日(四)至4月30日(五)單筆消費滿2,500元享6％回饋（單筆回饋上限300元，每人活動期間於適用品牌限回饋1次）；單筆消費滿3,000元再贈運動踝襪（限量300雙，換完為止）。

三、91APP 合作電商：4月9日(五)使用街口支付單筆消費享6%現金回饋（單筆最高回饋100元，當日每人限回饋一次，全91APP合作品牌皆適用）；使用街口支付成功消費一次以上還可參加萬元街口幣抽獎活動（每月抽1名，詳情請見91APP公告）。

四、Cyberbiz 指定合作電商：4月19日(一)至5月9日(日)，使用街口支付享5%現金回饋（單筆回饋上限100元，每人活動期間於所有適用商家限回饋2次）。

五、KKDay：4月12日(一)至5月10日(一)間至KKDay官方網站訂購行程，享5%現金回饋（單筆回饋上限150元，每人活動期間限回饋一次）。

六、環球會員卡綁定：4月1日(四)至5月9日(日)間首次註冊成為「環球購物中心 iMall 會員」，且在街口支付首次綁定「環球購物中心iMall會員卡」者，可獲得街口幣50元（限量2,000名，每人限回饋一次）。

(科技)