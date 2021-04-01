4月1日適逢愚人節，新竹街口攻城獅也決定來跟大家開個大玩笑，1日官方粉絲團宣布，在洋將大勝禁賽1場情況下，將讓總教練林冠綸登錄在球員名單內，總教練職位改由助教沈欣漢擔任，期望重現「Kobe綸」風範，想也知道這是在開愚人節玩笑，畢竟228登錄大限早已過了，希望他們4日對手台新夢想家別當真了。

以下是攻城獅官方粉絲團發布的新聞內容：本周日（4/4）將前往彰化縣立體育館迎來本季例行賽最終戰，在洋將大勝禁賽一場的情況下，攻城獅球團1日正式宣布登錄總教練林冠綸於球員名單，總教練一職則由助理教練沈欣漢代掌兵符，希望藉由林冠綸的復出為球隊貢獻外線火力，注入一劑強心針。

過去，林冠綸球員生涯以不講理的外線投射著稱，強勢的得分火力佐以背號24號，因此被球迷稱為「Kobe綸」，與現在球迷口中的「雞湯教練」形象有著不小的落差。

談到復出的決定，林冠綸表示：「從熱身賽就一直有球迷叫攻城獅的教練團下來打，在例行賽的尾聲我想#是時候了，從上週末至今也安排多場練習賽試著找到自己的最佳狀態，特別是這周日還能有機會與曾經並肩作戰的夥伴對決，這是我從沒想過的事，希望能用球場上的表現向田壘致敬！」

(中時 )