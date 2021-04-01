《英雄聯盟》中國賽區(LPL)季後賽即將開打，本季晉級季後賽的10支隊伍有：皇族RNG、EDG戰隊、滔博電競(TES)、京東電競(JDG)、趣加鳳凰(FPX)、WE戰隊、蘇寧易購(SN)、RA戰隊、iG戰隊及LNG戰隊；季後賽冠軍除了能獲得人民幣200萬(合約新臺幣880萬)的獎金之外，還能代表LPL前往冰島首都雷克雅維克，參加一年一度的國際賽「季中邀請賽」(Mid-Season Invitational，MSI)，與其他11個賽區的冠軍隊伍角逐全球第一的頭銜。

LPL季後賽採BO5的賽制(5局3勝制)，第1輪有兩場比賽，分別安排在4/1(四)、4/2(五)兩日進行，以下是小編的分析，提供給大家參考：

4/1(四) 17:00 RA戰隊 vs. iG戰隊

RA例行賽戰績10勝6敗，聯賽排名第8；iG戰績9勝7敗，排名第9。雖然RA的戰績略優於iG，但從兩隊近3場的比賽來看，iG拿下3連勝，表現算是越來越好；RA的表現則是相反，最後3場比賽苦吞3連敗。先說iG，上路TheShy雖然不如全盛時期(2018年)那樣具宰制力，但近期的表現已證明他仍是LPL最好的上路選手之一，也有能力繼續領導隊伍贏得比賽勝利。至於RA，下路二人組(ADC選手iBoy和輔助Hang)表現不給力一向是這支隊伍最大的硬傷，本次比賽對決iG的下路組合，iG無論是派出Wink及Lucas的選手組合，或是Puff及Lucas，實力都優於RA的下路組合，再加上近期RA全隊的失誤頗多，失誤積少成多，就容易丟掉勝利。整體來說，看好iG能拿下季後賽的首場勝利，推薦可買不讓分「iG戰隊」勝。

4/4(五) 17:00 蘇寧易購 vs. LNG戰隊

蘇寧易購(SN)例行賽戰績10勝6敗，聯賽排名第7；LNG戰績8勝8敗，排名第10。先說SN，在例行賽的後期，SN總算是走出教練Chashao及輔助SwordArt兩人離隊的陣痛期，表現漸趨穩定，前場比賽(3/21)對上LNG更是以直落2拿下勝利，當中不僅SN的打野選手SofM多次精彩的操作化解隊友危機，LPL「擊殺王」huanfeng(平均每局拿下5.8個擊殺數，在ADC選手中排名第1)全場比賽拿下近半數的擊殺數(SN全場比賽拿下27個擊殺數，huanfeng一人拿下12個)同樣是SN勝利的重要功臣。至於LNG，打野選手Tarzan和下路ADC選手Light兩人近期的狀態一直不是很好，無法掌握比賽節奏、隊伍也缺少火力輸出。本次比賽，如果Tarzan的狀態沒有獲得改善，無法壓制對方的打野SofM，比賽很有可能會一面倒向SN。整體來說，SN勝出的機會較高，推薦可買不讓分「蘇寧易購」勝。

(中時新聞網)