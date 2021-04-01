美軍太平洋艦隊司令約翰．阿奎利諾（John Aquilino）與美國海軍上將戴維森（Philip Davidson），都曾對外預測大陸攻台時間，引發輿論關注。美國前國家情報委員會東亞國家情報官柯佛（John Culver）則直言，解放軍將在2030年或2035年擁有對台動武的能力，但他不認為解放軍會對台動武，因為大陸的目標是與台灣建立正式、長期的政治關係的過程。

根據香港媒體《中評社》今日（1）報導，布魯金斯學會3月30日發表，該智庫台灣研究項目暫任主席何瑞恩（Ryan Hass）與柯佛的訪談。柯琳曾在美國中央情報局工作35年，並曾擔任國家情報委員會東亞國家情報官，為美國高層提供東亞問題相關諮詢。

柯佛表示，他不認為台灣問題與角色會因中共二十大而改變，他對2049年被人解讀為中國統一的「最後期限」，這個說法持謹慎態度；柯佛也強調，無論「最後期限」的說法如何，都不能忽視，解放軍將在2030年或2035年，擁有對台動武的能力。

柯佛認為，大陸的最終目標不是進攻台灣，而在讓兩岸執政當局透過談判，建立正式而長期的兩岸關係的過程。動武形同踩破紅線，將台灣永久阻隔在這個進程之外。如果2049年是開始正式統一進程的目標，那大陸的兩岸政策將在2030年後的某個時候與過去截然不同。

至於美國在台海問題上所扮演的角色，柯佛稱最重要的是，美國應盡量將日益增長的與中國競爭的欲望與台灣政策分開。柯佛指出，美國應對侮辱中國的強烈誘惑加以抵制、對抗，美國對台灣的支持，應側重於支持民主和經濟的自由，在安全合作的基礎上，聚焦於「令北京做出動武決定更困難」。

(中時新聞網)