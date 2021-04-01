淘寶又在招人了，近日淘寶特價版發佈的一則招聘啟事，吸引眾多大陸網友的注意，祭出年薪達到50萬元人民幣以上，卻與大公司慣常的招聘需求不同，不特別強調高學歷，反而開出「35歲以上」、「國中以下學歷優先」、「長期生活在3線以下城市」、「5000微信好友者優先」等字眼，讓這份消費者體驗顧問的招聘啟事顯得「與眾不同」。

更有大陸網友戲稱，面對淘寶廠的招聘啟事，感覺自己的學歷過高；也有網友感慨懂得省錢終於也能致富了。

但招聘專家也指出，看似低門檻，但能同時滿足所有要求的候選人並不簡單，應當是身處五環外，人脈廣泛，瞭解互聯網且熟悉下沉App在小城市玩法規則的人，預計會受到小鎮青年、寶媽、廣場舞群主等在鄉村社交圈層有話語權人群的青睞。

據大陸「天下網商」報導，該招聘啟事發出2小時不到，淘寶相關負責人已經收到近百份簡歷，表示將對履歷一一認真評估。

(旺報 )