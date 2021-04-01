四月初連續假期「兒童節」及「民族掃墓節」是勞動基準法規定的休假日。台中市政府勞工局1日指出，國定假日雇主都應讓勞工休假且工資照給，如雇主徵得勞工同意國定假日出勤，工資就應該依法加倍發給；即除發給當日工資外，應再加給1日工資。另國定假日如果剛好碰到勞工例假或休息日，也可與勞工協商另外擇日補休。

勞工局長張大春說，因「民族掃墓節」是以農曆清明節為準，清明節會隨節氣而變動，今年落在4月4日（星期日），剛好和兒童節同一天，依紀念日及節日實施辦法第5條規定，兒童節與民族掃墓節同一日時，前一日則放假。

兒童節依規定於前一天放假（即4月3日星期六），公司與勞工約定的工作日如週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假出勤模式，則兒童節及清明節適逢休息日及例假日，應依勞動基準法施行細則第23條之1規定應給予2日補假，補假日可以由勞資雙方商定。

張大春指出，勞資雙方可協商於4月2日及4月5補休，將可形成4天連假；如果不以連假方式補休，勞資雙方也可以協商另外擇2日補假。補假當天性質即為國定假日，勞工如於兒童節及清明節的補假日出勤者，雇主應加倍發給工資，；建議事業單位應事先與勞工個別協商後公布調整後的補假日，以避免爭議。

張大春呼籲，休假日為勞動基準法及其施行細則所保障的勞工權利，雇主若因業務需要使勞工於應放假日出勤工作，除應徵得勞工同意，在應放假日出勤上班或在協商後的補休日出勤上班，工資應加倍發給；按日或按時計薪部分工時勞工，雖其工作態樣不一，也有休假規定的適用。事業單位如違反上開規定，依勞動基準法規定將處2萬元至30萬元罰鍰。

(中時 )