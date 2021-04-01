去年台灣新生兒人數創史上新低，且人口首度呈現「負成長」，此一情況恐加劇！根據yes123求職網1日公布最新「上班族結婚與生養育計畫調查」，超過半數（50.7％）的受訪上班族「沒有計畫」生小孩，至於不想生育的原因以養不起為首，有超過七成上班族表示：「怕賺的錢不夠養小孩」，人口負成長恐成為國安問題！

yes123求職網最新調查，在年滿20歲以上的上班族人生規劃中，50.7％沒有計畫生小孩，其中，37.8％是目前未婚、且沒有計畫生小孩，12.9％是目前已婚、但沒有計畫生小孩。

針對上班族不想生小孩的原因，yes123調查顯示，在可複選下，依序是「怕賺的錢不夠養小孩」（72.3％）、「覺得買不起房子，沒法給小孩一個家」（53.2％）、「工作忙，怕沒有時間照顧小孩」（36.6％），以及「社會太亂，擔心小孩被傷害或學壞」（27％）、「覺得令人安心的保母或托育機構難尋」（24.3％）。

其他不想生育的原因，還有「不滿意台灣教育體制」（22％）、「覺得生小孩之後不自由」（19.1％）、「怕感情生變，無法給小孩健全的家庭」（16.3％），以及「另一半不想生小孩」（13.6％）、「社會太競爭，不希望小孩將來受苦」（10.9％）。

值得一提的是，為鼓勵民眾生育，中央或地方政府持續調高「育兒津貼」與「生育補助」，不過，高達83.9％的上班族並不埋單，表示不會因為現有官方的生養育獎勵或補助，選擇生或多生一個小孩。

解讀前述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌表示，台灣「少子化」問題不但與低薪、凍薪、工時長的職場環境有關，其他像是高房價、教育環境、治安問題，都成為「拒生」或「懼生」的導火線之一。

楊宗斌認為，政府若想要提高生育率，除了鼓勵企業加薪、提高基本工資，或者透過輔導產業轉型，提高薪酬水準，也須從社會福利、社會安全等層面著手，並建立更完善的托育機制。

上述調查時間為2021年3月17日到3月29日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲（含）以上、已畢或役畢（免役）的求職會員，有效問卷共1,320份。

(工商 )