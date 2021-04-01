空總台灣當代文化實驗場（C-LAB）自2018年推動以來，定位屢遭外界質疑。除今年度未獲行政院核定預算外，台北市政府今年1月也將空總舊辦公大樓及戰情大樓等2處指定為市定古蹟，教文委員會今（1）日邀請文化部赴立法院，就空總規劃展望進行專題報告，針對空總規劃屢受北市府影響，紛表達關注。

立委萬美玲表示，北市政今年1月指定空總舊辦公大樓及戰情大樓等2處為市定古蹟外，另共計15處變更、新增為古蹟附屬設施，未來文化部要提出再利用計畫，勢必要經北市府同意，中央既定計畫受影響外，若地方政府不同意計畫又該如何？文化部長李永得表示，尊重地方政府權責，站在文化部立場，地方政府願意將文化資產劃為歷史古蹟，文化部樂觀其成。

萬美玲則質疑，文化部是文資主管機關，計畫評估前應謹慎評估鎖定區域有無可能成為古蹟，若計畫因地方政府中止或變動，預算是浪費公帑。空總為前文化部長鄭麗君任內推動事項，如今北市府跳出來劃訂園區內有市定古蹟，「不覺得是在卡文化部？莫非是因台北市選戰開打前哨，在卡鄭麗君？」

李永得坦言，文化部未來確實更要謹慎評估，會檢討。至於北市府是否是在卡文化部？「就我個人來講，是覺得想太多，我也不願意這樣想。」強調地方政府劃定古蹟保存文資，文化部樂觀其成。

關於空總未來規劃，李永得表示，文化部將採二階段推動，第一階段將在2022年至2023年進行古蹟修復與再利用工程、辦理都市計畫變更計畫。第二階段將在2024年至2027年以實驗創新孵育生態系和產業聚落為目標，持續徵詢各方意見、確認空間內容後進行規劃。

(中時 )