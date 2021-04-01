空軍台東志航基地2架F5E戰機日前在屏東旭海上空擦撞墜海，造成2駕駛1死1失蹤，其中殉職飛官羅尚樺中尉預計4月10日公祭；台東志航基地1日表示，經與家屬研商，預計10日在志航基地辦理飛官羅尚樺告別式，規模參照2020年殉職飛官朱冠甍中校模式，相關細節正規畫研議中。此外，失蹤的潘穎諄上尉軍方仍在持續搜尋中。

據了解，2020朱冠甍中校告別式在志航基地舉辦，包括總統頒發褒揚令、旌忠狀及獎章，並於送行時安排憲兵鳴槍，以及4架F5E編隊通過啟靈隊伍上方，向朱致上最崇高敬意及追思。

此外，軍方持續搜救失蹤的潘穎諄上尉，從事發的3月22日至3月31日晚上，國防部動員搜救機76架次、無人機8架次、空勤總隊搜救機7架次。地面人員，國防部3213人次、海巡署209車697人次，屏東縣消防局26車48人次、警察局10車22人次。海上海巡艦艇51艘次。

(中時 )