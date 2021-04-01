張棟樑18日舉辦線上音樂會。（紅豆娛樂提供）

張棟樑18日舉辦線上音樂會。（紅豆娛樂提供）

張棟樑將於本18日舉辦《你們還好嗎？》線上音樂會，去年至今未有何公開活動的張棟樑，為音樂會調整作息、早睡早起，並且保持跑步運動習慣，偶爾自己下廚煮蔬菜湯養身，張棟樑表示：「能夠用音樂再次跟大家交流是非常珍惜和期待的事情，畢竟現在要做表演不是件容易的事啊，這次希望呈現一個自己喜歡、有溫度、又可以跟觀眾沒有距離感的一次演唱。」

他於2015年舉辦的《怎樣的張棟樑》音樂會獲各界好口碑，上一張《最好的快要發生》EP發行在臺北舉行的演唱會後，正當準備再次進入新專輯籌備時，無奈遇上了新冠肺炎疫情，張棟樑苦笑表示，「幾年前已經開始放慢工作腳步，結果又要再放慢生活腳步！希望疫情快快過去，大家都先照顧好自己」。雖去年至今未有任何公開活動，但張棟樑仍趁這段時間推出新單曲〈Silent〉，並於去年底獲《心動好聲音》邀約和樂隊Live演出，舉行他個人的《你們還好嗎？》線上音樂會。

音樂會前導影片近日曝光，畫面就是在張棟樑的家取景拍攝，簡單生活如早上起床喝杯水、在家陽臺休息等畫面都是他平常的生活日常。張棟樑透露：「因為實在有一段時間沒有公開露面，這一次的線上音樂會，再次跟我熟悉的樂隊合作，希望透過我的歌用比較自在、分享生活和用音樂給大家陪伴的角度去呈現，所以在討論過程才發想了邀請大家來我家聚一聚的概念，希望在看線上音樂會的你們都能彼此感覺到近距離的接觸！」

雖然原本計畫在今年情人節就要舉行的線上音樂會卻因為疫情再次爆發而暫緩至今，令張棟樑原來蓄勢待發的心情受到點影響，然而最近開始練團他心裡依舊有點緊張，甚至做了好幾次不尋常的夢，比如夢見了大浪蓋過來、被大風吹起的情景，被經紀人虧說見過大風大浪就不用再擔心了。張棟樑《你們還好嗎？》線上音樂會4月18日晚上9點透過AMM心娛App線上直播。

(中時 )