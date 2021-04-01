為搶攻兒童節連假的國旅商機，麗寶樂園渡假區4/2-4/11推出「麗寶熱氣球夢想節」活動，遊客可搭乘繫留體驗上升至60公尺高空，眺望全台最大摩天輪「天空之夢」與火炎山等美景，現場還有熱氣球光雕秀、寵物區、發呆區等活動可體驗；麗寶樂園還推出博幼票買一送一優惠，兩人只要399元，還可欣賞超視覺魔幻秀、免費看熱氣球，一票多享受。

麗寶熱氣球夢想節今（1）日舉辦試乘會，清晨時分、天還未亮，操作人員在20公頃的落羽松大草原準備將熱氣球充氣直立，日出後便可以展開繫留升空，綠油油的草原搭配彩色熱氣球，與後方天空之夢摩天輪、Outlet義大利風建築，形成夢幻又壯觀、如畫般的景緻。

麗寶表示，熱氣球除了超好拍，安全也是首要重點，每顆球都會搭配熱氣球飛行員，每位皆擁有專業證照、飛行經驗豐富，帶給遊客安心又安全的繫留升空之旅。

熱氣球活動入場清潔費每人100元，搭乘繫留升空一次收費每人600元(不含入場清潔費)，繫留升空共有兩場次-上午場06:00-08:00、下午場16:15-18:15。

麗寶強調，因活動受天氣條件影響，僅開放上午場接受官網預約訂票，下午場須由專業人員當日評估可搭乘人數才開放現場排隊購票。

麗寶樂園渡假區表示，位於麗寶outlet mall旁的落羽松大草原，過往較少有機會讓遊客進入，近幾年陸續舉辦大型露營音樂季、路跑、季節限定落羽松賞景等才會對外開放，為讓更多人有機會體驗到這片草原，並提供更多元旅遊體驗，今年首度在此舉辦熱氣球夢想節活動，建議遊客安排三天兩夜行程，玩樂園、開卡丁車、逛Outlet、住飯店，一站的定點式旅遊滿足全家大小的喜好。

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