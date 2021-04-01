中華航空啟動飛航台帛旅遊泡泡航班，首發團今日出發，帛琉總統惠恕仁也搭機同慶。華航台北(桃園)-帛琉航線特別規劃，機上服務以鳳梨等台灣在地特色，結合帛琉海洋元素，從商務艙迎賓飲料到全艙等的餐點和餐具，都可以感受到滿滿的海島風情。後疫情時代台灣首次啟動旅遊泡泡，華航與旅客一同見證歷史時刻，再次享受出國旅遊的美好。

華航台帛航班商務艙迎賓飲料提供胡蘿蔔鳳梨冷壓蔬果汁，經濟艙也供應鳳梨等在地時令水果，力挺台灣農民也兼顧健康。全艙等來回程供應台灣精選美食熱餐，有兩種選擇，商務艙使用竹報平安系列餐具，象徵台帛兩國疫情平安的祝福；經濟艙則結合帛琉海洋風情，使用天青色系列餐具。商務艙來回程特別增加老虎堂黑糖珍珠鮮奶冰棒，經濟艙去程供應芒果奶酪，回程安排與商務艙相同的甜點。

台帛旅遊泡泡開航初期，華航為每一位旅客準備「海藍盥洗包」，並全機贈送「環保隨行杯＋防護包」，防疫同時亦和華航一起為節能減碳貢獻心力。另外，機上免稅品全面開放網路預購，預購除加贈防護包外，旅客還可享有1件88折、2件85折、3件8折起的優惠，消費滿250美元就贈送Kellykiwi行李保護套，搭機必備的Xpore時尚防護帽T則有新台幣1,720元的促銷活動。

依據主管機關指示，華航台北-帛琉航班每班團客收受上限110人。為落實防疫，提醒旅客需遵守中央流行疫情指揮中心相關規定，於起飛前5小時抵達機場，接受出境PCR檢測並等待紙本報告，採檢結果為陰性方可接續辦理劃位及登機手續，非團體旅客亦需有PCR陰性證明才能搭機。

配合台帛旅遊泡泡啟動慶祝活動，今日(4月1日)首發團航班CI028於14：30台北起飛，19：20抵達帛琉；旅客將於4月4日當地時間19：50 搭乘CI027返程，22：50抵達台灣。

華航台帛航線以737-800型客機執飛，4月7日起，將於每周三、六飛航，去程CI028台北(桃園)-帛琉航班，下午13：30從台北起飛，當地時間18：20抵達帛琉；返程CI027帛琉-台北(桃園)航班，當地時間19：50起飛，22：50抵達台北。

華航接下來將持續配合政策及市場需求，秉持一貫「以客為尊」的服務精神，安排適當的機型和飛航班次，並依目的地距離和飛航時間長短調整起降時間，期能提供旅客最舒適和衛生安全的旅程服務，滿足旅客在後疫情時代安心出遊的渴望。

(中時 )