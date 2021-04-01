前南投縣長彭百顯今舉行「彭百顯的回歸」新書發表會，前副總統呂秀蓮今出席新書發表會致詞時，提到當年彭百顯捲入921貪污案，她為彭在「總統府」召開一場會議檢討偵查應該不公開，她也因此得罪了「上面」，才知道事情不妙，這本書含蓄地「告訴我們，是政治因素引起的」。

呂秀蓮還特別感謝彭百顯，這幾年兩人為了一個「虛無飄渺的和平」攜手合作，若大家沒有這樣超然的心態，想為真正理想、永久目標努力，人生就會讓一群小人得勢、黑暗繼續複製。

彭百顯今新書發表會，致辭貴賓包括前副總統呂秀蓮、台大榮譽教授李鴻禧、法學專家陳志龍、中國時報社長王綽中，曾與彭密切共事的前副總統蕭萬長，雖因健康狀況未能與會，但也拍攝了一段短片致賀。

蕭萬長致詞影片中指出，彭百顯是真正不分朝野，全力以赴做事情的人；且問政犀利，是公認的大砲型委員；「擅長在財經，常需交換意見．因為大家都是為了國家利益，所以很投緣」、「在政治上，民進黨的能像他當年在立法院呼風喚雨的影響力，那真是不得了」；他還說，「這樣的人，在政治上不一定得意，對國家社會卻是『做事的人』」。

呂秀蓮致詞時指出，看到那麼厚了一本書，就知道作者心中有多麼的沉重；921大地震發生，她經常去南投，每次去都故意不讓彭知道，免得耽誤彭的救災工作。所以我非常體會那一場災難對南投人的傷害。

她說，但她真的不知道那一場災難對當時彭縣長造成另外一個心靈、人格上的傷害這樣深；被羈押61天，縣府突然被搜索，外面大批電視台搶著報導時，那天其實她也在南投，「怎麼會有這樣一個搜索，所有SNG，在縣府等著『出事」」。

因為救災，政府認為救災基金非常重要，李總統希望彭百顯能支持國民黨候選人，「彭做了一點不得已的表示」，沒想到投票結果，國民黨下台了，得罪了新政權，底下還有許多內幕，請跟大家看完。

呂秀蓮說，人生有美麗也有很多哀愁、醜陋，美麗島事件她被判刑12年，當了副總統，還有人炮製「嘿嘿嘿」事件，打了10年官司，319槍擊案死裡逃生，到現在大家不願追究真相，「如果以我們兩個人遭遇都這樣，天下還有多少人含冤不白？」

中國時報社長王綽中致詞時表示，彭縣長的案例中，看到司法和媒體做了幫兇，今天是4月1日愚人節，在這非常特殊的日子，把這個真相透過彭縣長回歸的書，公諸於世。

他強調，台灣從1987年解嚴到現在台灣的社會包括政治、司法、媒體，都還在一個混沌急需改革的狀態，在坐每一位朋友，不管是過去曾經對台灣社會，司法界有很大貢獻者，都還在繼續努力；清明節快到了，希望看了這本書書，政治能清明、媒體能清明，彭縣長才72歲，康莊大道才剛開始，期待能繼續為台灣這塊土地努力。

(中時 )