迫於全球半導體晶片持續大缺貨，美國福特汽車公司在北美地區的6家工廠將大幅減產，其中也包括生產其金雞母皮卡的生產線。

最新的減產行動將因各廠而異，但相關措施包括取消加班班表，以及在4月到6月期間關閉各廠最長達3周時間，或兩項措施合併實施。

受到影響工廠位於伊利諾伊、俄亥俄、肯塔基、密西根、密蘇里與加拿大安大略省，其產品包括利潤較高的F-150皮卡、貨車、Ford Explorer休旅車和Ford Escape跨界車。

福特表示，密西根廠的F-150皮卡將在4月5日與4月12日起的數周間停產。福特還將在4月26日、5月10日、5月31日和6月21日起的數周間取消該廠的加班班表。

另一家在密蘇里生產全尺寸F-150皮卡的工廠，將自下周一起停工一周。該廠將暫停加班8周，一直到6月為止。

福特在加拿大的Oakville Assembly工廠將從4月12日當周起暫停生產3周，停工時間是該公司所有工廠中最長的。該廠生產Ford Edge跨界車。

福特此前曾表示，晶片短缺將使公司2021年營收減少10億美元，降為25億美元。該公司目前尚未發布任何新的指引，僅表示將在4月28日公布第一季業績時，提供半導體短缺之財務影響的最新訊息。

諮詢公司AlixPartners表示，受晶片短缺影響，今年全球汽車產業營收估將減少606億美元，不過這個問題對每個汽車製造商造成的影響各有不同。

(時報資訊)