受惠鋼市景氣復甦，中鋼(2002)及中龍3月出貨約118.9萬噸仍優於預期；中鋼對下半年鋼市也仍持正面看法，上半年鋼價漲勢確立，第三季仍可望穩漲，鋼鐵股今日由中鋼集團中鴻(2014)領軍上攻，個股表現漲多跌少。

受惠鋼市熱絡，加上2月中欣橋頭建案大量交屋挹注，中鋼1、2月自結稅前淨利分別約為36.1、38.5億元，累計前2月自結稅前淨利約74.6億元，已超過去年第四季稅前淨利62.6億元。法人推估，中鋼3月產品量價俱揚，獲利可望持續增長，首季獲利上看100億元。

展望第二季，中鋼表示，不少客戶接單已接到第三季，也有增量訂單需求，公司已積極採全產能生產，不過受鋼胚吃緊影響，預估單季出貨保持在305~310萬公噸，與第一季差異不大。

中鋼4月及第二季盤價小幅調漲，預告鋼品價格相對國際行情仍具補漲空間，法人預期5、6月內銷盤價再開高機率高。法人推估，中鋼第二季獲利維持高檔，整體上半年獲利有望挑戰200億元。

中鋼集團中鴻上半年可望同步跟漲，上半年獲利可期，今早股價突破21元新高，昨日，三大法人聯手買超1萬4807張，推升股價攀高。

另外，隨著中鋼4月盤價續漲，下游的鍍鋅烤漆鋼大廠燁輝(2023)宣布調漲內銷鍍鋅烤漆產品每噸700元，上半年公司也將同步受惠產品量價上漲。

鋼市上半年熱絡可期，鋼鐵股今日由中鋼集團中鴻領軍上攻，新光鋼(2031)、燁輝等同步上漲。

(時報資訊)