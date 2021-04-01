今（1日）傳出竹科漢民科技主管確診新冠肺炎，確定為案1026，漢民科技也採取4大措施提高防疫，並進行相關廠區消毒相關工作，強調公司業務不受影響，然而案1026返台3個月才確診的消息引起網路上不小討論，網友直呼不太妙。

根據中央流行疫情指揮中心表示，案1026為本國籍70多歲男性，長期居住美國，今(2021)年1月3日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於住家單獨居家檢疫，由於有出境需要，進行採檢後確診。

根據指揮中心發言人莊人祥指出，案1026為公司高層主管，還是會去公司上班，但平常都是自己開車，也會參加內部會議，但會議的人數不多。目前已掌握個案接觸者共53人，其中12人列居家隔離、41人列自主健康管理，已採檢48人，其中17人PCR採檢陰性。

由於案1026從美國返台三個月後才確診，尤其個案待在台灣時間長又有進公司辦公，引起網路上熱烈討論，「搞不好，這期間他有接觸外國人或境外回來的才中鏢」、「不太妙」、「口罩還是戴好」、「境外啦，哪次不境外，少出門就對了。」

漢民科技於1977年成立，從事半導體製造與光電製程設備、技術服務及零件銷售等業務，在台灣、新加坡、馬來西亞、中國大陸等地都有服務據點，員工總數超過1200人。在30日落幕的台灣半導體產業協會年度會員大會中，漢民總經理陳溪新並當選3席監事中的一席。

(中時新聞網)