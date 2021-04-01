大聯盟例行賽將於明日凌晨開打，效力印地安人的台灣選手張育成不僅進入開季名單，還確定在開幕戰擔任先發第七棒、一壘手，是台灣野手第一人，比賽在凌晨1點10分開打，球迷想看轉播可透過愛爾達、華視、Yahoo TV，一起熬夜為張育成加油。

印地安人今年開幕戰對上老虎，張育成帶著熱身賽的好手感，以及內野工具人角色佔下先發名單一席之地，他在熱身賽出賽18場敲出11安打包括4發全壘打，打擊率2成82，老虎隊先發投手是左投的波伊德（Matthew Boyd），期待右打的張育成能有所突破。

台灣球迷想看張育成有多種管道可以選擇，MOD有愛爾達轉播，由主播吳昇府搭配球評耿伯軒，愛爾達今年起天天直播大聯盟比賽，轉播場次也會隨張育成可能先發的比賽做調整。華視則是在今年周末轉播大聯盟，明日緊急加播張育成開幕戰首度先發的比賽，由主播錢定遠跟球評王雲慶搭配。

沒有電視的球迷也不用擔心，Yahoo奇摩運動也有轉播明日比賽，Yahoo自4月2日起每周帶來2場精選賽事直播，只要透過電腦或使用行動裝置打開Yahoo奇摩App，就能起見證台將張育成擔綱先發印地安人隊一壘手的歷史時刻。

(中時 )