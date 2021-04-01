推薦賽事：4/2(五) 01:05，多倫多藍鳥@紐約洋基》美國職棒緊接在日本職棒之後，於本週五(4/2)正式開打，新賽季首戰將由紐約洋基在主場迎戰多倫多藍鳥。藍鳥預計由韓籍左投柳賢振掛帥先發，洋基則派出火球男柯爾(Gerrit Cole)應戰，兩人上季在賽揚獎投票分列三、四名，都是能獨當一面的投手。這場強投對決的戲碼，誰能率領球隊拿下2021賽季的首場勝利?

洋基上季受到傷兵影響，有泰半時間無法以完整打線應戰，兩門重炮賈居(Aaron Judge)與史坦頓(Giancarlo Stanton)都缺席超過一半場次，但板凳深厚的洋基依舊展現不俗火力，場均得分5.25及團隊攻擊指數0.789皆高居美聯之冠。今年除了一壘手渥伊特(Luke Voit)因為膝蓋半月板撕裂，開季須待在傷兵名單外，主力野手都能健康出賽。上季洋基打線一共打出94轟，去年破繭而出的佛雷澤(Clint Frazier)本季應能站穩先發貢獻更多火力，加上傷兵歸隊，完整體的洋基將擁有各隊投手最不想面對的恐怖打線。

藍鳥近年換血有成，上季場均得分5.03美聯第三、團隊88支全壘打美聯第四，小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)及畢吉歐(Cavan Biggio)兩名名將之子都繳出優異的進攻數據。季外藍鳥球團持續在自由市場補強，先以1年1千8百萬美金簽下有長打能力的內野手塞米恩(Marcus Semien)，再用6年1億5千萬美金網羅外野重砲史普林格(George Springer)，打線破壞力大幅升級。今年藍鳥打線雖非重砲如雲，但都有不錯的選球能力，如果中心打者能提高得點圈打擊率，藍鳥打線得分能力同樣不容小覷。

先發投手部分，洋基柯爾是目前輪值中最穩定且最能吃局數的投手，柯爾去年面對藍鳥先發兩場，合計主投14局只失兩分，還附帶15張老K，對藍鳥打線壓制力十足。藍鳥的柳賢振上季從國聯轉戰美東火藥庫，出賽12場拿下5勝2敗，防禦率僅有2.69，是藍鳥輪值中唯一防禦率低於3.00的投手。但柳胖上季對洋基先發兩場，合計主投12局掉5分，挨了3發全壘打，被長打率偏高。另外值得注意的是，柳胖上季在白天出賽的防禦率高達5.23，被打擊率也超過3成，以上季歷史數據及對戰成績來看，洋基的柯爾佔有明顯優勢。

牛棚方面，洋基去年後援投手防禦率4.51並不理想，終結者查普曼因為感染新冠肺炎中斷訓練，8月歸隊後的狀況並不穩定，今年有完整的春訓應能重拾身手。藍鳥去年牛棚防禦率4.71表現同樣不佳，季外藍鳥簽下前教士隊終結者耶茲(Kirby Yates )補強牛棚，但近日卻傳出耶茲手肘受傷可能整季報銷，因此本季藍鳥牛棚仍將是戰力較弱的一環。

柳賢振上季雖然繳出不錯的成績，但除了面對洋基對戰紀錄不理想，洋基陣中右打重砲如賈居與史坦頓，生涯對左投手的進攻指數都超過0.950，因此筆者認為柳賢振要壓制洋基打線有一定的難度，再考量到洋基長打能力佳，能大量累積分數，筆者建議可大膽投注「讓分玩法-主勝」。

(中時新聞網)