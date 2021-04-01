兒童節前行政院送禮物，行政院會今通過「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，教育部、農委會爭取近35億元經費，提高食材補助費用、補助學校興建中央廚房、規劃食材聯合採購、統籌人力及運送事宜，讓偏鄉和都會區學童都能享有相同品質的飲食照顧。其中，偏遠學校學生食材補助每人餐由6元提高至10元；中央廚房將興建137座，服務552校，預計明年7月落成。

偏鄉學校辦理學生午餐業務，常因經費、學生人數、地處偏遠、食材採購無法具經濟規模、運輸成本高、無冷鏈等因素，以致不易取得優良新鮮的3章1Q食材與聘請專業廚務人員，因此教育部、農委會今在院會報告「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，行政院長蘇貞昌聽取後拍板，政府將投入近35億元經費。

偏鄉學校學生食材補助，教育部今年已投入每年20億元，將學校使用國產可溯源的優良食材補助，從每人餐3.5元大幅提升至6元，此次對於偏遠學校學生食材補助的費用更大幅提升，採用國產可溯源食材補助經費每人餐由6元提高至10元。

同時，為穩定學童午餐質量，教育部補助偏遠地區學校興建中央廚房統一供應周邊學校，不但可以統一軟硬體管理，食材採購更具規模；教育部也將組成專業輔導團隊，建置以人為本，兼具美感設計的現代化廚房，規畫興建137座中央廚房，可服務552校。

此外，教育部規畫推動食材聯合採購，透過校群推動與聯合採購，降低食材採購價格、確保食材品質穩定、減輕行政負擔。農委會則藉由補助農民團體集運所需冷鏈設施如冷藏(凍)庫、冷藏車及短程運送所需蓄冷保溫容器等，確保食材供應品質，提高農民團體供應偏遠學校食材意願。

教育部長潘文忠表示，考量偏鄉學午餐成本高，因此透過興建中央廚房及提高補助等方式，中央廚房預計明年7月完工，9月開學時全面啟動運作。潘文忠強調，事前跟地方政府會商兩次，選擇有腹地且合適的學校興建中央廚房，以物流車輛在30分鐘送達衛星學校為標準，讓偏鄉學校午餐全面優化。

(中時 )