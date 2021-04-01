美國職籃本季的交易大限正式在台灣時間的3/26(五)凌晨三點畫下句點，其中最撼動人心的變動就是籃網和湖人兩支奪冠最大熱門分別網羅7屆全明星阿德里奇(LaMarcus Aldridge)和4屆籃板王卓蒙德(Andre Drummond)，除此之外金塊也透過交易獲得不少戰力補強，升級後的金塊是否能比肩籃網、湖人還不敢說，但確實成功躍升成為一級強隊，讓我們來看看金塊有哪些轉變。

金塊在交易大限前奪回舊將麥基(JaVale McGee)又迎來葛登(Aaron Gordon)，麥基的回歸對於金塊在防守上有著極大的助益，金塊陣中王牌約基奇(Nikola Jokic)頂著全隊最佳的得分(26.9)、籃板(11.1)、助攻(8.5)、抄截(1.6)、火鍋(0.9)…等各項數據，但場均上場時間35.7分鐘也是全隊之冠，如此操勞例行賽也許還撐得住，但進入激烈的季後賽就很難說了，麥基的護框能力聯盟頂尖，有他在可以降低約基奇的上場並舒緩他的防守壓力。

金塊在進攻方面主要由控球莫瑞(Jamal Murray)與約基奇的雙人配合威力十足，上季季後賽連敗爵士、快艇勇闖第三輪的表現大家有目共睹，迎來能切善投的葛登以後，金塊手中猶如多了一把利刃，右手的雙截棍在強邊狂敲猛打，冷不防左手匕首也能在弱邊瞬間插入敵方胸口。

交易大限後金塊氣勢極旺一連擊敗鵜鶘、老鷹和76人取得三連勝，但真正的考驗才要到來！本週五(4/2)上午10:00金塊即將作客目前戰績西區第三的頂級強隊洛杉磯快艇，金塊經過本次陣容調整戰力已經不下快艇，考量到快艇有些傷兵問題，本役主推金塊不讓分勝出！

(中時新聞網)