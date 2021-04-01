每年愚人節各家品牌都會發揮創意，推出有趣又好玩的假優惠活動，但是傑昇通信真心不騙，趁清明連假再加碼，就是要讓消費者享「愚人節真優惠」，包括消費者喜愛的蘋果、三星、OPPO及Google等熱門手機品牌，即日起至4/5到傑昇通信任一門市購買指定手機，限時五天最低41折起，購機再抽Apple Watch S3、Apple iPhone 6S、專業三軸穩定器等3C獎品。

愚人節真心不騙，傑昇通信再加碼，指定手機限時5天手機最低41折起。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

迎來四月連假，傑昇通信首波快閃優惠就在愚人節（4/1）當天開跑！果迷期待的iPhone 12系列新機優惠一定有，還在仍猶豫要換iPhone 12 Pro，還是要iPhone 12 Pro Max嗎？兩機型最關鍵的點在於螢幕及相機，iPhone 12 Pro Max有6.7吋大螢幕，加大感光元件，在低光源拍攝時，能讓照片效果優化87%，也是果迷愛不釋手的功能之一，此時於4/1起至4/5連續五天，iPhone 12 Pro Max（256G）下殺3,710元的優惠，全店現貨只要37,690元，比官網iPhone 12 Pro Max（128G）價更低。

不僅如此，有網美機之稱的OPPO Reno4 5G手機，破天荒萬元有找，OPPO Reno4採Reno Glow晶鑽工藝設計，機身質感閃亮、防刮​，配有6.4吋AMOLED螢幕、搭載高通S765G處理器、支援台灣5G全頻、前鏡頭分別具備3200萬畫素視訊鏡頭與200萬畫素副鏡頭，主相機則是4800萬畫素廣角鏡頭相機、800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素黑白鏡頭，更支援50W超級閃充，連假期間至傑昇通信購機現省八千，用9,990元即可入手。

而只需要入門機的朋友，傑昇通信推薦中低階機型中的三星Galaxy A21s，特地在連假期間下殺1,800元的優惠，在4/1起至4/5至傑昇通信門市購買6.5吋O極限全螢幕、3D類玻璃背蓋搭弧形機身、內建5000mAh大容量電池、高畫素4+1鏡頭、支援15W閃電快充的Galaxy A21s，最低只要5,190元，價格相當甜！

此外，傑昇通信搶第一波愚人節商機，特地下降1萬9，讓PTT鄉民討論熱烈的Google 4G旗艦機Pixel 4XL（128G），13,490元超殺價格的價格，相當於41折起，活動倒數五天，只到4/5止，資深谷粉當然要把握機會買起來，且活動期間購機，不僅再送配件購物金200元，還能抽3C獎品。

(科技)