清明連假車潮湧現，新北市中和警分局規畫清明掃墓、假期旅次車潮交通疏導。（中和警分局提供）

清明連假車潮湧現，新北市中和警分局規畫清明掃墓、假期旅次車潮交通疏導。（中和警分局提供）

清明連假車潮湧現，新北市中和警分局規畫清明掃墓、假期旅次車潮交通疏導，自連假前2個假日、4月2日至5日止，將在各重點路口派遣員警及義交，機動調整路口號誌，加強指揮疏導。

清明4天連假將到來，假期前2周假日將湧現車潮，為把關用路人及掃墓民眾交通安全，中和警分局將加強中和區納骨堂、春秋墓園及第五公墓等周邊道路，進行交通疏導管制措施。

另通往納骨堂及春秋墓園的路幅狹窄，中和區公所將在4月2日至4日（每日8時至12時）闢駛往返納骨塔、春秋墓園等2線的免費掃墓專車，並於4月2日至4日（每日8時至17時），另於南勢角捷運站也提供免費接駁車至納骨堂，呼籲掃墓民眾多加搭乘。

中和警分局長李建廣表示，考量防疫，將實施量測體溫及納骨塔人數總量管制，如要自行開車前往的民眾，務必要遵守交通疏導管制路段規定，倘有違規停車，將加強取締與拖吊；同時呼籲民眾響應「網路祭祖掃墓」理念，避免群聚風險，並注意交通管制時間及路段，以免行程受阻。

(中時 )