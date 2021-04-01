98歲有「台灣國寶阿嬤」之稱的楊秀卿，近年在電影《血觀音》中串場演出說書人，讓觀眾眼睛為之一亮。最近導演楊守義、音樂家柯智豪為楊秀卿拍攝紀錄片，朝夕相處下，柯智豪透露楊秀卿雖然從小失明，卻有特異功能，不僅理解、作詞能力超快，計算時間更是神準，讓柯智豪忍不住說：「我覺得很恐怖」。

楊守義、柯智豪最近上張啟楷主持的《旗開得勝》宣傳5月即將上映關於楊秀卿阿嬤的紀錄片，楊秀卿4歲起便失明，卻擁有月琴唸歌才華，發展出另類的台語文化，導演楊守義認為紀錄片主要是要找跟人有關的故事，他們一直在尋找有趣的主角，有次聊到《血觀音》便想起楊秀卿阿嬤，決定挖掘阿嬤的人生故事。

楊秀卿阿嬤有台灣國寶之稱。（圖／旗開得勝）

20210331《旗開得勝》第124集 血觀音關鍵說書人 台灣國寶阿嬤-楊秀卿 台語唸歌感動上千青年！| 音樂家柯智豪 導演楊守義

片中楊秀卿阿嬤受邀為演唱活動站台，柯智豪說他眼中的阿嬤其實是很活的人，「從我認識她開始，她算是生冷不忌，可塑性非常大，她以前可能見過的世面比我們吃過的飯還多，所以接受度很高」，當他們提出參加演唱活動開始，阿嬤完全不抗拒，還很有創意大方跟眾人討論表演方向。

楊秀卿阿嬤的紀錄片將在5月播映。（圖／旗開得勝）

導演楊守義形容，楊秀卿阿嬤完全是奇葩，「你只要點她一點東西，她馬上就用優美的台語文學跟古老的音調幫你完成一首曲子」，柯志豪也坦言，跟楊秀卿工作時常常被嚇到，她雖然看不到，對故事理解力卻超快，有次錄音時，完成後有人問剛剛那段錄好的時間約多長？「（楊秀卿）老師在錄音室裡面，她就自己說，剛剛差不多50秒」，結果真的超準。關於楊秀卿阿嬤的紀錄片5月6日晚上11時將在公共電視播出，想看楊守義、柯智豪透露更多楊秀卿阿嬤的故事請見完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)