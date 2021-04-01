演員藍盈瑩演出許多經典作品，像是《後宮甄嬛傳》飾演心機丫鬟浣碧，還有《外科醫生》中開朗樂觀的急診科護士楊羽，職人劇《精英律師》她則演繹有「人形法條機」之稱的學霸戴曦，在都會愛情劇《原來你還在這裡》詮釋氣場強大的都會女強人章粵，演技精湛將角色塑造得有血有肉。近期她參加《乘風破浪的姐姐》成為話題人物，積極上進的態度加上全能學霸人設，她被封為「狼性姐姐」並引起熱議。

藍盈瑩在節目裡拚勁十足，她認為年輕的時候就應該多受挫，多積累人生經歷，這些是造就日後走得長遠的重要因素，「好像不能馬上給你回饋，也不是浪費時間，多多去體驗吧，不要怕困難」。演員這一行對藍盈瑩來說，既是現實中的職業，又是夢想中的職業，「我希望可以多體察人性，塑造更多深刻的角色。特別想要嘗試人格分裂，或者一人分飾多角的類型，還有一些仙俠、武俠的角色也是非常想要挑戰的。」

藍盈瑩在《原來你還在這裡》中螢幕形象強勢積極，藍盈瑩面對愛情時卻秒變身害羞小女孩，與李程彬許多甜蜜霸道的互動，私底下的藍盈瑩也和戲裡的章粵一樣，遇到感情立刻變得害羞，她坦言：「我是一個在生活中像漢子一般存在的人，但是一旦陷入到愛情裡面就會非常小女生。在這部戲裡和李程彬有很多接吻的橋段，這都是我以前在很多戲裡沒有過的，吻戲可以說是我和李程彬對戲的最大挑戰！」

《原來你還在這裡》改編自辛夷塢經典小說，講述高中同學程錚和蘇韻錦因家庭背景懸殊，女方自卑選擇逃避，但終究敵不過命運的紅線，兜兜轉轉重逢相戀的愛情故事，劇中還原不少小說名場面，感情戲細膩動人，時不時發糖放閃，甜度更勝電影版。《原來你還在這裡》於4月9日起每週一至週五晚間10點在中天娛樂台39頻道播出。

藍盈瑩在《原來你還在這裡》裡詮釋氣場強大的都會女強人章粵。（中天娛樂台提供）

演技實力派藍盈瑩自曝最大挑戰竟是和李程彬拍吻戲 。（中天娛樂台提供）

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