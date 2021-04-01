拜登政府上任後，台美雙方前天首度就國際組織參與的合作舉行視訊會議深入討論，廣泛涵蓋全球公共衛生、打擊跨國犯罪、國際民航、氣候變遷及其他共享價值利益等國際組織。外交部感謝美國對台灣國際參與的一貫支持與承諾。

外交部表示，美方在會中肯定台灣是國際社會多邊合作的良好夥伴，讚揚台灣在防治及對抗COVID-19的成就，並重申繼續支持台灣參與國際組織以及與台灣的緊密合作。

外交部主任秘書徐儷文代表外交部致詞並誠摯感謝美方的堅定友誼及具體支持，外交部將繼續秉持「專業、務實、有貢獻」的原則，與包含美國在內的理念相近國家密切合作，努力拓展台灣的國際活動空間，讓台灣為全球多邊體系積極做出貢獻。

此次會議，我方由外交部主任秘書徐儷文及駐美國公使王良玉分別在台北及華府率領相關同仁與會；美方出席代表包括國務院國際組織局代理助卿Erika Barks-Ruggles大使、東亞暨太平洋事務局副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）、國際組織局副助卿庫克（Nerissa Cook）、美國在台協會台北辦事處處長酈英傑 （Brent Christensen） 等人。

(中時 )