經過一週的國際賽後，英格蘭超級足球聯賽本週末回歸，第30輪將有兩場重頭戲，排名第3的「狐狸」萊切斯特城，主場迎戰遙遙領先的「藍月亮」曼城；「槍手」兵工廠同樣在主場出擊，遭遇「紅軍」利物浦，力爭下賽季的歐洲賽門票。

萊切斯特城目前以56分守住第3名，僅落後「紅魔」曼聯1分，但領先排名第4的切爾西5分。狐狸本季的目標明確，就是繼2016-17賽季後，再度取得歐洲冠軍聯賽參賽資格。狐狸在2015-16賽季的英超爆冷奪冠，首度參加歐冠便打進8強，表現可圈可點，但隨後4個賽季都未能打進英超前4，今年將是重返歐冠的最佳機會。曼城以71分位居榜首，領先曼聯多達14分，贏得近4季第3座英超冠軍指日可待。曼城本季目標除了英超冠軍，更希望能一嚐歐冠冠軍滋味，自從2011-12賽季首度參加歐冠後，曼城已經連續10年參加這個歐洲最強賽事，但最佳戰績僅僅是2015-16賽季的4強。

兩隊近況都不錯，狐狸3連勝4連不敗，藍月亮則是4連勝，雙方首循環交鋒，狐狸作客以5：2大勝曼城，豪門殺手瓦迪（Jamie Vardy）演出帽子戲法，送給曼城本季主場首敗。不過狐狸最近遭遇傷病潮，本季狀況甚佳的麥迪森（James Maddison）和巴恩斯（Harvey Barnes）雙雙進了傷兵名單，後者也因此錯過代表英格蘭參加本週國際賽的機會，巴恩斯膝蓋受傷預計月底才能復出，麥迪森本輪復出的機會也不大，尤其是少了麥迪森在中場穿針引線，想重演首循環的勝利恐怕不易。曼城近日最大的新聞是宣布球季結束後不與前鋒阿奎羅（Sergio Agüero）續約，這名阿根廷射手已效力曼城10年，各項賽事為曼城上陣384場攻進257球，為曼城贏得13個冠軍，並奪下2014-15賽季的英超金靴，據報導包括PSG、尤文、國米和巴薩，都對阿奎羅很有興趣。阿奎羅近兩年受傷病影響，出場數和進球都銳減，但他目前已康復，在離開之前找回狀態，可以為他找尋下一個東家增添籌碼。如果國際賽週沒有球員受傷，曼城此戰將可全線動員，預計本輪必會排出強陣，報回首循環落敗之仇，主推客勝。

兵工廠近4輪不敗，排名小升至第9，目前積分42分，與排名第5的西漢姆聯有7分差距，由於槍手在國內兩個盃賽都已出局，參加下賽季歐戰還有兩個途徑，一是在聯賽至少獲得第7名(仍要視聯賽盃和足總盃冠軍誰屬而定)，二是贏得歐霸(歐洲聯賽)冠軍，直接跳級參加歐冠，但兩個途徑難度都不小。利物浦進入2021年表現大跌，13輪聯賽只拿下4勝1和8敗，排名從最高的榜首下滑至目前第7名，爭取英超前4困難重重，紅軍最好的途徑就是直接贏得本季歐冠冠軍，8強遭逢皇馬是一大考驗。

紅軍本季狀況頻頻，最主要是後衛群相繼因傷倒下，上上賽季的英超最佳球員范迪克(Virgil van Dijk)膝蓋韌帶重創，可以說是這波傷病潮的開端，其他幾名主力中衛包括戈麥斯(Joe Gomez)、馬蒂普(Joel Matip)也都沒有歸期，連可以客串中衛的隊長亨德森(Jordan Henderson)也要到4月中以後才能復出。但假如槍手以為對方近況不佳又缺先發中衛，有可趁之機那就大錯特錯，紅軍在進攻上仍維持不錯的水準，埃及法老薩拉（Mohamed Salah）本季17個進球與肯恩(Harry Kane)並列領先，馬內(Sadio Mané)和佛米諾(Roberto Firmino)也分別有7球和6球進帳，即使佛米諾未必能趕上本場比賽，但傷癒復出的若塔(Diogo Jota)可以填補三叉戟的空缺，仍有能力靠進攻壓制槍手。

兵工廠近4輪2勝2和，其中3場比賽都在落後的情況下追趕，結果逆轉勝狐狸和熱刺，落後3球追平西漢姆，球員在場上的鬥志和爭勝心有明顯改善，但平手或領先的情況下防守容易犯下低級錯誤的毛病不改，面對擅長把握機會的對手往往因此斷送贏球希望。小將薩卡（Bukayo Saka）受傷缺陣對槍手進攻的影響也不低，所幸從皇馬租借的挪威神童奧德加特（Martin Ødegaard）已融入槍手的進攻體系，只要防守不添亂，中場的爭奪上槍手不比紅軍差，仍有力與對手周旋，主推兵工廠受讓主勝。

(中時新聞網)