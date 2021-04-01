2個小時內順利完成123名旅客採檢，過程順暢且全數採陰性。部立桃園醫院安排了3位醫師及3名護理師到場協助。（桃醫副院長陳日昌提供）

帛琉旅遊泡泡團4月1日啟程，全團123人早上9點分批進行PCR採檢，而這次的採檢由部立桃園醫院負責，院長徐永年提到，安排了3位醫師及3名護理師到場協助，由副院長陳日昌領軍至機場進行採檢，須在2個小時內完成123人的採檢，雖採檢時間難掌握，但因同仁效率佳，順利完成採檢，且123人全採陰性。

陳日昌表示，團隊早上8點30分就到現場佈置場地，共分為3個採檢站，9點開始正式採檢，6個旅行團分批進行，他坦言，過程中仍有許多變數，如旅客是否依時間抵達、採檢過程身份證明是否確實等，這些小小的因素都會導致時程有所差異，但因同仁採檢經驗豐富，2個小時內就完成了123人的採檢。

陳日昌提到，一開始也會擔心時間內是否能完成，但驗證身份稍微耗時之外，採檢過程是最順利的，而因醫生及護理師著裝完備，不方便登記資料，因此現場安排了2名場控人員協助驗證身份，讓標準化的流程相當順暢，送回醫院負責檢驗的人員也笑率極佳。

陳日昌說，最後撤場時有留1名醫師在現場等待，確定所有旅客都順利登機之後才離開，避免有狀況時能夠即時更正，而最後一個步驟就是將檢驗報告紙本發放給旅客，另外再寄一份檢驗報告的數位檔案到帛琉，提供對方能夠重複確認。

陳日昌也直呼「出個國竟這麼辛苦！」坦言期盼疫情趕快過去、疫苗施打率提高，讓旅客都有抗體之外，檢驗的程序也能相對簡化，他也說，日後會再依照中央的規畫、指派協助帛琉泡泡團篩檢。

(中時 )