外交部發言人歐江安指出，原駐北京BBC記者沙磊（John Sudworth）改派駐台灣，台灣是自由民主國家，多元開放的社會，我國高度維護新聞自由、人權等普世價值，同時也歡迎世界各國媒體前來台灣採訪及駐點，享受我國的言論自由與採訪自由。

歐江安強調，所有計劃來台駐點之國際媒體，外交部皆給予適當協助。台灣環境友善、安全、透明，又有蓬勃發展、專業及敬業的多元媒體，相信Sudworth及家人來台灣會感受很不一樣。

有關派駐在台灣的國際媒體數目，目前共有72家、126名外籍記者。新增部分，從2020年1月到今年3月底為止，新增21家，共39名首次來台駐點的國際媒體記者，包括美國「紐約時報」、「華盛頓郵報」、「華爾街日報」、BBC等國際重要媒體。這足以證明台灣為「自由民主之燈塔」。

沙磊已駐北京9年，但近期北京對BBC和他個人有明顯壓力，近期調派台灣。外交部表示，沙磊已經抵台，並在隔離防疫中。

(工商 )