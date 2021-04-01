蔡凡熙、魏蔓、、辛樂兒主演動物溝通師職人劇《都嘛是你的毛》本週將播出第一季最後集數。本週劇情解密「陳雨庭」魏蔓當年突然從寵物店離職，並搬離住處，徹底消失在蔡凡熙前的真相，原來是當時男友其實早已結婚，魏蔓在無意間當了小三，被正宮找上門逼迫離開，只要魏蔓願意離開，就當成一切沒有發生過。魏蔓說若自己遇到這樣的狀況，會遠離一切到另一個環境療傷，心境如同角色名「等等，雨會停。」讓自己更專注在事業的軌道上。

劇中魏蔓回憶與前男友感情甜蜜，對蔡凡熙吐露心聲時坦言離開的原因是去出國唸書，「因為我發現我愛上的人跟我想的不太一樣，他總是說我是一個比貓還難搞的人，但是又說我比貓還可愛，總有一天他要把我領養回家。」可是後來發現，他其實早就已經結婚了，而分手後魏蔓多日以淚洗面，躲在動物浴缸中宣洩。

提起這場哭戲，魏蔓分享自己摸遍寵物店的角落培養情緒，想像自己如何期待那個真渣男假情人的對象來接我下班，當正宮找上門，這個空間的一切甜蜜巧克力感，都要崩塌！聊到現實中若在不知情的情況下當了小三，魏蔓分享自己絕對會不聞不問的自動離開，不要讓三方都受傷，「但是我沒有抓到過這樣的情況啦，只有抓到曖昧不明的可怕訊息。」

蔡凡熙劇中與胖橘貓「等等」感情深刻，有天卻突然等等開始病懨懨，最後直接吐了，讓他十萬火急趕緊抱去動物醫院檢查，等待過程心亂如麻，一個人蹲著懷念從前爆哭，後來才知等等是誤食家中軟墊才導致身體不適。蔡凡熙說：「雖然我沒有養過寵物，但跟胖橘貓等等培養感情相處的過程互相陪伴，我很愛牠，沒辦法想像沒有牠在身旁的日子。」蔡凡熙目前沒有養寵物的念頭，就怕沒有足夠時間陪寵物，沒辦法好好照顧。《都嘛是你的毛》4月9日於Hami Video及MOD全四集播出。

渣男想領養魏蔓，說她比貓難搞但比貓可愛。（七十六号原子提供）

蔡凡熙失去心愛的牠，蹲角落爆哭。（七十六号原子提供）

(中時 )