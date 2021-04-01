總統府前資政、國民黨中評會主席團主席許水德昨辭世，享耆壽91 歲，家屬今天設置靈堂供各界弔唁，前黨主席連戰、前總統馬英九等藍營大咖紛紛前往拈香致意，馬英九推崇許水德是非常努力且樸實的人；國民黨前主席吳伯雄也稱讚許是正人君子，心無壞念頭，幾乎沒任何敵人；黨主席江啟臣說，許為人處事的「水車哲學」，對國對黨盡忠職守，非常值得後輩效法。
包括馬英九、吳伯雄、朱立倫、江啟臣及黨祕書長李乾龍等藍營大咖，今早陸續到許水德靈前鞠躬上香；考試院正、副院長黃榮村與周弘憲，以及前考試委員周玉山等人也前往上香。
前黨主席連戰則與前副主席林豐正、曾永權等人，在中午前往上香致哀，並未受訪。據悉，去年12月26日，連戰邀政商界20多人為許水德 90 大壽辦暖壽宴，也包括林豐正、曾永權等人，另有前立法院長王金平及商界人士，席間非常開心，賓主盡歡；沒多久許水德因心律不整住院，因疫情不便探病，眾人如今回想，都感慨暖壽宴竟是見生前最後一面。
馬英九今早上香後離去前受訪表示，他和許水德認識多年，許水德是一個樸實努力的人。
吳伯雄約8點20分就到靈前上香，他稱讚許水德是正人君子，心中沒有任何一個壞念頭，到每個地方幾乎沒有敵人。在做事上可以針對問題解決問題，很了不起。
吳伯雄說，這幾年他們可說是「同病相憐」，許水德在醫院時，他也在醫院，同一時間都到醫院治療，原本兩人的緣份就夠了，因此互相鼓勵、加油，又多了一份感情。而且兩人是老鄰居，住家距離僅3分鐘。
媒體詢問前兩天有無到醫院探望許水德？吳說，當時候已經不方便見客，大家要保重身體，真的要保重身體。
朱立倫則說，許水德是他非常尊重的長輩，許水德是艾森豪基金會的董事長，他是董事，每個月召開董事會都會見面，最後一次見到許是 1月份，之後許水德因身體狀況住院。
他說，很難過許水德逝世，許是故總統蔣經國提拔最優秀的人才，一直奉行蔣經國理念，堅持平淡、平凡、平實做人做事的道理，「這也是我們堅持的理念」。許水德和他談過自己出書時非常重視一件事，不要悲觀看待眼前的困境，應該看光明的未來；許水德是一個很樂觀、進取、向上奮鬥的人，精神值得我們這代來學習。
朱立倫說，在他從政生涯中，無論擔任立委、縣長、行政院副院長、新北市長或在黨職，許水德都給他非常多的鼓勵和指導。包括每個月的艾森豪基金會，許水德都非常關心他的近況。
江啟臣由李乾龍陪同到場，一一向家屬握手慰問。江受訪時說，許水德是我們敬重的長者，也是黨內前輩先進，對黨對國家的貢獻，沒有辦法用文字來敘述，且許的為人處事「水車哲學」、政通人和、對國家對黨的盡忠職守，都非常值得後輩效法。他對於許的離開感到很突然，也不捨與難過。
江啟臣也說，許水德是中評會主席團主席，他是許頒發主席證書的最後一位主席，現在想起來這是個責任，也非常重大。他已指示黨中央全力協助家屬辦理治喪，把治喪工作處理到最圓滿。
(中時 )
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