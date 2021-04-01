新北市淡水區1名少年「小宇」7歲時被診斷頭部罹癌，至今已3度復發，不但左半臉牙齦、牙齒被癌細胞啃食，部分左臉遭削除後靠小腿骨頭重建臉部，近日更被發現癌細胞擴散到眼球、眼骨與腦部，手術後會讓半邊臉再次塌陷，讓小宇崩潰拒絕說「不想成為只剩半張臉的怪人」；目前醫院說可靠質子放射取代手術，小宇父親則淚喊「只剩下這個機會了，請再次幫幫我」。

臉書「社團法人愛的延續公益協會」昨天（31日）公開1個案例，頭部罹患罕見癌症的少年「小宇」先前經過長達10幾個小時挖除臉部腫瘤的手術後，近期又被診斷癌細胞再次擴散到眼球、眼骨與腦部，此次切除手術經評估需擴大範圍，不僅要摘除眼球、腦部腫瘤、甚至連眼骨也須切除，手術後小宇半邊臉部將呈現塌陷狀態，為此協會安排心裡輔導師和學校同學見面，做最後1次告別校園的巡禮。

新北市淡水區1名少年「小宇」7歲時被診斷頭部罹癌，至今已3度復發，如今癌細胞擴散到眼球、眼骨與腦部，他說「不想成為只剩半張臉的怪人」。（圖／翻攝自臉書「社團法人愛的延續公益協會」）

新北市淡水區1名少年「小宇」7歲時被診斷頭部罹癌，至今已3度復發，如今癌細胞擴散到眼球、眼骨與腦部，他說「不想成為只剩半張臉的怪人」。（圖／翻攝自臉書「社團法人愛的延續公益協會」）

不過小宇得知需再進行手術後表示「不想成為只剩半張臉的怪人」，因此決定放棄做手術治療，正當眾人心灰意冷之際，所幸經原醫院轉送林口長庚醫院評估，院方認為做「質子放射」有治療成功的可能性，不過該治療需花費上百萬，讓小宇爸爸沮喪地說「只剩下這個機會了，請再次幫幫我，我不能眼見留下失去任何救孩子機會的遺憾！」

據了解，小宇的爸爸原本從事廚師工作，與妻子離婚後，獨自帶著2歲兒子住在淡水；小宇7歲那年被診斷惡性腫瘤、9歲腫瘤復發，手術削除部分左臉，最後取左小腿部分骨頭重建臉部，歷經2年化療痊癒，不過去年14歲時又再度病發，牙齦、牙齒都被癌細胞啃光，經篩檢發現已第3期，癌細胞甚至侵蝕眼白下方肌肉，靠近腦膜處也長出腫瘤。如今小宇第3度病情復發，面對高昂的治療費用，該協會決定再度發起募款。

(中時新聞網)