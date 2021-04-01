苗栗警察分局南苗派出所警員陳彥辰、黃政喆於昨(31)日上午循線掌握鍾姓通緝犯行蹤，於苗栗市玉清宮前盤查時，遭鍾姓通緝犯推擠，拒捕逃逸，所幸附近2名熱心民眾協助順利控制，後由到場優勢警力逮捕到案，但有民眾卻在場拍攝畫面後擷取部分畫面PO網，引起網穎對於警方執法議論，苗栗分局也立刻公布蒐證畫面打臉惡意民眾，並強調力挺員警勇於執法。

壓制通緝犯畫面遭民眾斷章取義PO網，苗栗分局還原畫面力挺員警執法。(戴志揚翻攝)

控制通緝犯畫面遭民眾斷章取義PO網，苗栗分局打臉力挺員警執法。(戴志揚翻攝)

警方表示，鍾姓通緝犯身形魁梧，頑強拒捕逃逸，控制後警方立即通報支援警力前來協助，於等待警力到場期間，有路過民眾持手機拍攝部分執法過程，引發網友議論。

控制通緝犯畫面遭民眾斷章取義PO網，苗栗分局公布畫面打臉力挺員警執法。(戴志揚翻攝)

經警方調閱全程監視錄影畫面，鍾嫌於警方盤查後即逃逸，員警追捕過程，鍾嫌奮力抵抗極不配合，考量鍾嫌恐再掙脫逃逸，且不知犯嫌身上是否藏有攻擊性物品，遂於現場先予控制，等待支援警力到場協助，控制期間無其他不當言語及舉動，鍾嫌於警力到場後順利逮捕，詢後立即解送苗栗地檢署歸案。

苗栗警察分局分局長楊贊鈞表示，針對本案熱心民眾拍攝部分執法過程引發議論，經檢視執法過程尚無不當，第一線員警本於維護治安的職責，辛苦追緝犯嫌，積極任事應予肯定與支持，將持續貫徹警方維護治安之決心，籲請民眾若發現不法，請立即撥打「110」報案專線，警民攜手合作打擊犯罪，共同打造安心、安全的優質生活環境。

(中時新聞網)