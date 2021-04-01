一名國三女學生搭乘Uber從美麗華往復興北路，20分鐘車程駕駛卻繞路一個小時才抵達目的地，家長一度擔心女兒遭綁架。家長黃小姐今在藍委鄭正鈐陪同下舉行記者會，黃小姐不滿Uber遲至2天後才說對司機停權，鄭正鈐則指出，民眾基於對Uber的信任而選擇Uber，但事發後對Uber無法可管，希望交通部能研擬納管。

國三女學生母親黃小姐今天戴墨鏡、口罩、帽子，在藍委鄭正鈐陪同下舉行記者會，並召集官方代表出面說明。黃小姐說，明明是一條直線路徑，女兒在搭車期間非常害怕，詢問司機多久能下車、當下位置，但司機不發一語，事後司機承認開錯路，但說無法在邊開車情況說明開錯路，後來女兒在快車道上開門逃離跑近鄰近的7-11，當下馬上告訴Uber，但2天後Uber才說對司機停權。

黃小姐表示，當初基於對Uber的信任才選擇搭乘Uber，而Uber聲稱司機是經過篩選，且有良民證，但司機有前科，試問主觀機關能否約束Uber。這名司機所屬的車隊是Q taxi，Q taxi代表林振崙現身和黃小姐致歉，承諾會深入好好對駕駛進行教育訓練，包含熟悉APP使用平台，而在APP也有即時報請服務。

Q taxi律師楊淇皓表示，他無法替Uber發言，經和司機了解狀況，得知司機於今年3月23日加入的新手駕駛，本身有派戴助聽器的需求，可能在溝通上產生誤會，目前此案警察已介入偵辦，尊重警察處理。

至於司機是否有繳交良民證，楊淇皓說，經確認，司機當時有繳交，目前得知有前科狀況，可能是過去犯行沒有那麼嚴重，若是緩刑或易科罰金，在良民證上可能會註銷，未來會深刻反省良民證是否能約束司機品行道德，也會加強對司機這方面的訓練。

鄭正鈐說，他不是要追究某位駕駛，而是為何Uber可以完全置身事外，昨請交通部邀請Uber，交通部也雙手一攤稱Uber不屬於交通部管理權限。交通部路政司簡正胡迪琦說，Q taxi和Uber平台合作，但提供服務的是Q taxi，交通部管理的對象是車隊，後續兩者的合作機制應重新建立或改善。

台北市公共運輸處科長王郁凱說，車隊對派遣的駕駛須負擔管理責任，此案在對司機的教育訓練、解決消費爭議等顯有缺失，未來車隊評鑑時會依規範予以扣分，也請車隊提供派遣紀錄、行車軌跡等書面報告，釐清後續管理責任。

王郁凱指出，比較明顯的是，司機確實有繞路事實，收到車隊提供的資料後，會移請警察機關，依據道路交通管理處罰條例作出裁罰。與會的中山分局偵查隊長車宇基表示，分局接獲報案，全力偵辦蒐證，也通知司機到案說明，並移送北檢偵辦。

(中時 )