美國貿易代表署（USTR）當地時間31日發表貿易評估報告表示，中國補貼企業的做法導致全球產能過剩，受影響的包括鋼鐵、鋁和太陽能領域，其他行業也將可能受衝擊。

香港經濟日報引述USTR報告指出，中國透過花費數千億美元來支持達成「中國製造2025」目標，並要求其實現針對國內和全球市場的既定目標，令其他行業出現嚴重產能過剩。美國正面臨多個國家的資訊限制和關稅措施，影響未來的增長機會以及全球經濟的公平性，計畫將持續與不同國家的政府磋商。

美國貿易代表戴琪表示，中美於2020年1月簽署的第一階段貿易協議中，要求中國在智財權、技術轉讓、農業、金融服務，以及貨幣和外匯領域進行結構性改革，並在兩年內大量購買美國商品和服務。她並表示，肯定協議解決爭端的作用，並強調美國在問題出現時會繼續與中國接洽，並密切關注事態發展。

美國2020年對中商品貿易逆差為3,108億美元，年減10.0％，約344億美元。美國對中商品出口則為1,246億美元，增長17.1％，約182億美元，美國從中國的相應進口額為4,354億美元，減少3.6％。中國是美國的第三大商品出口市場。

(工商 )